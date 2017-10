'Kun' Agüero volvió a entrenar con el City tras fractura de costilla

Actualizado hace 17 minutos

El futbolista argentino Sergio 'Kun' Agüero regresó este martes a los entrenamientos con el Manchester City tras el accidente que sufrió el mes pasado, informó el club inglés.

Agüero, máximo goleador del equipo, se vio involucrado el pasado mes en un accidente de tráfico en el que se fracturó una costilla, mientras se encontraba en Ámsterdam. Si bien en un principio se temió que ese contratiempo fuera a mantener de baja al delantero por un periodo prolongado de tiempo, finalmente ha logrado reincorporarse ya a los entrenamientos de la plantilla.

WATCH training as @aguerosergiokun gets back in action! #mancity pic.twitter.com/pT2TOFVuia