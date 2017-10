Kane no jugará contra United y podría perderse duelo con Real Madrid

0







Harry Kane, máximo goleador del Tottenham Hotspur esta temporada, será baja por lesión para el partido de Premier League de este fin de semana contra el Manchester United en Old Trafford y es duda para el duelo del miércoles de Liga de Campeones frente al Real Madrid, confirmó este viernes el técnico Mauricio Pochettino.

Kane se retiró con molestias en los isquiotibiales en el minuto 85 del encuentro del pasado domingo con el Liverpool (4-1), en el que marcó dos goles y dio una asistencia, aunque el técnico argentino aseguró que el cambio había sido porque el jugador "estaba cansado".

"Para mañana (sábado) no podemos correr riesgos. Es una lesión pequeña, muy pequeña, pero no podemos correr ningún riesgo. Veremos cómo está para el miércoles contra el Real Madrid, aunque para mañana es imposible, está descartado", comentó. "Siempre quieres a todos tus jugadores disponibles, pero a veces hay problemas y no puedes", prosiguió el de Murphy.

Kane ha sido el futbolista más destacado del conjunto del norte de Londres esta temporada, en la que lleva 17 goles en 16 partidos disputados entre encuentros con su club y con la selección inglesa.

El club, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, confirmó que al futbolista se le había detectado "una leve distensión en la pantorrilla izquierda" que le obligará a ser baja este fin de semana.

"Harry Kane se sometió a unas pruebas a comienzos de semana y se le detectó una distensión leve en la pantorrilla izquierda", informó el Tottenham en la popular red social.

El español Fernando Llorente, fichado el pasado verano procedente del Swansea City y quien fue titular el pasado martes en el Santiago Bernabéu (1-1), se perfila como el reemplazo de Kane en el 'once' inicial en Old Trafford.

