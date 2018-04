Pelea de cracks: seis nóminados al mejor jugador del año en la Premier

Los españoles David Silva (Manchester City) y David de Gea (Manchester United), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el inglés Harry Kane (Tottenham Hotspur) y el alemán Leroy Sané (Manchester City) son los seis futbolistas nominados al premio a mejor jugador del año en Inglaterra.

El ganador del galardón, que se entregó por primera vez en 1973 y que es elegido por los miembros del sindicato de futbolistas profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), se dará a conocer en la noche del domingo 22 de abril en una gala en Londres.



La PFA, que ha anunciado este sábado los candidatos, ha premiado la gran temporada del City de Pep Guardiola, que está a un paso de coronarse campeón de liga, y ha incluido a tres de sus futbolistas en la lista de seis candidatos: Silva, De Bruyne y Sané, quien también pugna por el galardón a mejor jugador joven de la temporada en el país.



Los favoritos, a priori, son De Bruyne, autor de 11 goles y 20 asistencias en todas las competiciones en el curso 2017/2018, y Salah, quien desde su llegada a Anfield, el verano pasado, ha contribuido con 39 goles y 11 pases de gol.



Además, la PFA ha dado a conocer la relación de finalistas al premio a mejor futbolista joven -menos de 23 años al comienzo de la temporada- de Inglaterra. En esa lista figuran también tres jugadores del Manchester City, uno del Tottenham Hotspur, uno del Manchester United y uno del Fulham, equipo de la Championship, segunda categoría del balompié inglés.



El guardameta brasileño Ederson, el atacante inglés Raheem Sterling y el previamente mencionado Sané son los tres representantes del equipo de Pep Guardiola nominados al 'PFA Young Player of the Year'. También pugnarán los ingleses Kane, de 24 años; Marcus Rashford, de 20; y el jovencísimo lateral izquierdo Ryan Sessegnon, de 17 años -primer futbolista de segunda división en ser nominado desde 1983-.



El ganador el año pasado al premio a mejor jugador del curso -PFA Player of the Year- fue el centrocampista francés del Chelsea N'Golo Kanté, mientras que el inglés Dele Alli, del Tottenham Hotspur, se hizo por segunda vez consecutiva con el galardón de mejor futbolista joven de Inglaterra