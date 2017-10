José Mourinho negó que quiera abandonar el Manchester United

0







José Mourinho, entrenador del Manchester United, negó este martes que quiera dejar el conjunto inglés, aunque reiteró que no se ve acabando su carrera profesional en Old Trafford. El preparador portugués aseguró esta semana en una cadena de televisión francesa que en el fútbol actual hay muy pocos entrenadores que se queden durante un largo periodo de tiempo en un solo club; unas declaraciones que desataron cierta polémica y controversia en el Reino Unido.

Sin embargo, este martes Mourinho dejó claro que no tiene intención de abandonar el United, donde llegó el año pasado, al menos de momento. "Creo que los medios de comunicación británicos tienen la respuesta porque un día dicen que voy a firmar un nuevo contrato de cinco años por 1.000 millones de libras y al siguiente aseguran que me voy a ir al París Saint-Germain", expresó Mourinho en unas declaraciones que recoge la página web del club.

"La respuesta es que no está pasando nada: no voy a firmar un nuevo contrato de cinco temporadas y no me voy a ir al PSG. Estoy en el Manchester United y tengo contrato aquí. Y eso es todo", espetó el técnico luso.

José señaló que, debido a "las presiones y a todo lo que hay alrededor de este trabajo", es "imposible" que un entrenador esté "15 o 20 años en el mismo club". "Lo único que es verdad y que no ha sido una mala interpretación de mis palabras es que no voy a terminar mi carrera en el Manchester United. Me preguntaron que si era posible que un técnico aguantara 15 o 20 años en una entidad, y creo que Arsene Wenger, en el Arsenal, es el último de este tipo. Para nosotros es imposible por todo lo que hay alrededor del trabajo, por tanta presión", subrayó 'Mou'.

"Creo que es imposible aguantar tanto tiempo. Si en este momento quisiera terminar mi carrera en dos, tres, cuatro o cinco años, entonces diría que sí, que quiero acabar mi carrera en el United. Sin embargo, voy a ser entrenador durante 15 años más, mínimo, y veo imposible quedarme 17 años en un solo club. Es una misión imposible, incluso aunque quieras", dijo. "Wenger es el último. Esa fue mi respuesta: no creo que vaya a terminar mi carrera en el United. Después de eso, algunas personas intentaron ir de listas y ser malas y dijeron cosas diferentes. Pero la realidad es esa: no he firmado un nuevo contrato aquí, pero no estoy pensando en irme", concluyó el portugués.

Mourinho, de 54 años, antiguo inquilino de los banquillos de Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter de Milán y Real Madrid, llegó a Old Trafford en mayo de 2016, y en su primera campaña en Manchester ganó la Liga Europa, la Copa de la Liga y la Community Shield.

