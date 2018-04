'La temporada será buena, así no ganemos la Copa FA': José Mourinho

El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, celebró este sábado la victoria de su equipo sobre el Tottenham Hotspur en la semifinal de la FA Cup (Copa de Inglaterra), pero dijo que aunque no ganen la final del próximo 19 de mayo "la temporada será buena".

"Los jugadores se lo merecen. Fue un gran partido, con dos equipos agresivos compitiendo frente a frente", expresó Mourinho en la rueda de prensa posterior al choque.



"El objetivo es ganar la final, pero, aunque no lo consigamos, la temporada será buena", añadió. "Si acabamos segundos y hacemos un curso mejor que Liverpool, Tottenham, Chelsea y Arsenal será positivo. Acabaríamos sólo por detrás de un equipo intocable y habiendo conseguido más puntos, ganado más partidos, marcado más goles y recibido menos que el año pasado", indicó.



Preguntado sobre Alexis Sánchez, futbolista más destacado de su equipo este sábado en Wembley -fue nombrado MVP-, Mourinho comentó que no espera "que marque en cada encuentro", aunque sí "que sea regular".



"No espero que mis jugadores marquen en cada partido o que estén perfectos cada partido, pero espero un nivel mínimo", subrayó.



"No espero que Alexis marque en el próximo encuentro, sino que sea regular. La temporada que viene será mucho mejor para él, y, por ende, mejor para nosotros", concluyó el portugués.