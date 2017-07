John Terry, el refuerzo de primer nivel para el ascenso de Aston Villa

El veterano defensa central internacional, John Terry, fichó este lunes por una temporada por el Aston Villa, informó el club de Birmingham.

El excapitán de la selección inglesa militó las últimas quince temporadas en el Chelsea y ahora intentará que los 'villanos' retornen a la máxima categoría del fútbol inglés.

🎥️ #WelcomeJT: Watch John Terry’s first #AVFC interview



In full on YouTube 👉 https://t.co/Dc4jEiGRHa#PartOfThePride pic.twitter.com/ihTWoujmUj