Joe Hart es nuevo jugador del West Ham, llega a prestamo por un año

Este martes, El Manchester City, entrenado por el español Pep Guardiola, oficializó la cesión del portero inglés Joe Hart al West Ham por una temporada.

Hart jugó de manera internacional 71 veces con Inglaterra y la última temporada estuvo cedido en el Torino, ya que Pep Guardiola no contó con él para ocupar la portería del Manchester City.

Welcome to the family... pic.twitter.com/tx5cpRQDfg — West Ham United (@WestHamUtd) 18 de julio de 2017

"Siempre me gustó el club (West Ham), creo que tendrán dificultades para encontrar a alguien de fuera, aparte de los aficionados de otros clubes de Londres, que no amen a este club. El West Ham tiene mucha historia y siempre me gustaba jugar contra ellos. Ahora tengo la oportunidad de jugar aquí y es absolutamente increíble", aseguró Joe Hart en declaraciones recogidas por la página web del West Ham.

EFE