Hazard: ¿último intento de Real Madrid por una figura mundialista?

Se acaba la temporada de fichajes en Europa y el Real Madrid sigue sin dar un golpe de autoridad, de esos que al presidente Florentino Pérez le encantan en el año del Mundial.

Quedarse con la figura de la Copa Mundo ha sido una práctica recurrente: para la muestra, James Rodríguez en 2014. Y de hecho, ya se ha hecho con los servicios del mejor portero Thuibaut Courtois. Pero un fichaje de menos de 40 millones de euros es inferior a la expectativa, por lo cual la prensa en España y en Ingaterra esperan un ofertón final.



La última información del diario The Mirror apunta a que habrá sorpresa: asegura que el club blanco intentará el fichaje de la figura de Belgica, Eden Hazard, antes de que termine el cuerpo técnico. Hasta ahora cada vez que hubo acercamientos por él con el Chelsea inglés la respuesta siempre fue por no menos de 200 millones de euros.



De hecho, una versión del Daily Mail añade que, al traspaso, habría que sumar un salario no menor a 6,1 millones de euros por temporada. El gasto, sin embargo, ya no se antoja descabellado pues no está Cristiano Ronaldo, el más caro de la plantilla.



¿Pagará Florentino por Hazard, de 27, casi lo mismo que Neymar, a los 25? Todo pasa por un tema de mercadeo que, sin duda, no resuelve del todo el belga pero sí el brasileño.



Sin embargo, en una entrevista reciente, Hazard desinfló el interés de los hinchas madridistas por un fichaje de renombre: "¿Irme este año? No me iré", le dijo a la radio francesa RMC. "Se han dicho muchas cosas sin sentido. Por ahora estoy feliz. Aún me quedan dos años de contrato y veremos qué pasa", añadió.



De hecho, el talentoso volante se animó a hablar en nombre del Chelsea: "Podemos vender pero no fichar jugadores. Habría sido un poco extraño que me dejasen ir y no fichar a nadie después". Y sí. Difícilmente se abriría la puerta.



Pero la prensa no descansa y sigue pronosticando -¿rogando?- un fichaje galáctico. Quedan nueve días para saber qué ocurre.