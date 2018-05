Guardiola, elegido mejor entrenador del año en Inglaterra

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, fue elegido este martes mejor entrenador del año en Inglaterra tras conquistar la Premier League con una autoridad absoluta.

El español se ha convertido en el cuarto preparador no británico en hacerse con este prestigioso galardón, después del francés Arsene Wenger (Arsenal), quien lo ganó en 2002 y 2004, de Claudio Ranieri, vencedor en 2016 tras conquistar la liga con el Leicester City, y Antonio Conte (Chelsea), quien lo consiguió el año pasado.



Guardiola, de 47 años, fue nombrado mejor técnico de la Premier League y de todas las categorías del fútbol inglés por el sindicato de entrenadores de Inglaterra (LMA, por sus siglas en inglés).



En esta su segunda temporada en Inglaterra, Guardiola ha ganado la Premier llegando a la barrera de los 100 puntos y batiendo récords como el de más victorias consecutivas y más goles marcados. Además, el catalán se hizo con la Copa de la Liga en febrero, al derrotar al Arsenal en la final.



En la ceremonia celebrada en la noche del martes, la LMA también nombró mejor técnico de la Championship (segunda división inglesa) a Nuno Espirito Santo, preparador del Wolverhampton Wanderers, quien consiguió esta temporada el ascenso a la Premier.



Además, Paul Hurst, del Shrewsbury Town, y John Coleman, del Accrington Stanley, fueron calificados como mejores entrenadores de la League One y de la League Two, tercera y cuarta categoría del balompié inglés, respectivamente.