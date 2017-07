Finalmente, es oficial: Romelu Lukaku es del Manchester United

Tal como se rumoraba desde hace un apr de semanas, Manchester United le ganó el pulso a Chelsea por los servicios del atacante belga, cuya llegada se confirma un día después de la salida de Wayne Rooney, una de las leyendas vivas del club.

"Es el tipo de oportunidad con el que sueñas desde que eres un niño", dijo el jugador en entrevista con ESPN. "Cuando me llamaron no necesité mucho tiempo de reflexión, porque era muy feliz de formar parte de la historia", añadió el jugador, quyien cuenta con 24 años de edad.

Según informaciones del diario The Guardian, Lukaku habría sido traspasado por 113 millones de euros, de los cuales 85 millones corresponderon al Everton, más 15 millones en varinales y los derechos de Rooney, valorados por el diario en unos 14 millones de euros. Se especual que el jugador percibiría un salario de 226.000 euros semanales.

En el United, Lukaku se reencontrará con José Mourinho, quien lo cedió del Chelsea al Everton en 2014, en ese entonces por unos 30 millones de euros.

First of all i want to thank God for this opportunity. Delighted and blessed to be part of the greatest club in the world @ManUtd pic.twitter.com/dWrQjHkH5a