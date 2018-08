Sprint final en Inglaterra para cerrar fichajes ¡Quedan pocas horas!

¡Llegó el día D! Este jueves, a las 5:00 p.m. hora local, cierra el mercado de verano en Inglaterra y van y vienen textos de contratos de última hora.

Aquí, los fichajes pendientes para los últimos minutos de la temporada de fichajes en la Premier League:



Manchester United



Puerta de salida

En la raya de salida tiene a Marcos Rojo, el argentino que no entraría en los planes de Mourinho. Podría terminar en Everton, pero no lo cederán por menos de 30 millones de euros.

Paul Pogba está pidiendo, desesperadamente, que le dejen salir. Pero el United no cede. La última herramienta de rpesión del jugador es pedir un salario semanal de 200.000 libras esterlinas, que supera en más del doble lo que percibe hoy. Él confía en que el interés en jugadores como Mina apoye su ilusión de ir al Barcelona. Pero el tiempo le juega en contra y, a regañadientes, tendría que quedarse.



Puerta de entrada

Harry Maguire. El defensor del Leicester espera, hasta último momento, una oferta millonario del Unted. Sueña con jugar para Mourinho y cree que el Mundial de Rusia lo avala, pero los 60 millones de euros son un problema insuperable. United no piensa gastar más de 40, pero podría dar el batacazo que exige el DT en el último momento.

Yerry Mina. Podría llegar porque, según la prensa española, ya arregló incluso su salario. Sin embargo, también puede ser que se haya usado su nombre para presionar a Leicester a bajar el precio de Maguire. Al colombiano igual le quedan Everton y Lyon. Hasta el último día habrá que esperar…

Jerome Boateng. Alcanzó a decir adiós a la opción y, según Bild, a hablar con Mourinho para agradecerle el interés y decirle que sigue en Bayern. Pero este miércoles se habló de una posible cesión, en caso de que fallen Maguire o Mina. Pero cuidado: ¡A última hora PSG puede quedarse con el espigado defensor!



Chelsea



Puerta de entrada



Con Kepa, Jorginho y el préstamo a un año de Kovacic (sin opción de compra), el DT Sarri está tranquilo.

Nabil Fekir. El jugador del Lyon, que ya interesó a Liverpool, podría ser el fichaje de último momento del equipo de Abramovich.



Puerta de salida

A Sarri no le hace gracia la salida del mejor portero del Mundial, Courtois, quien pasó al Real Madrid, pero no podía hacer mucho. Ahora espera que con Kepa se resuelva el tema

Queda la duda de Hazard, quien también tenía interés en cambiar de aires y pasar al Madrid.

Bakayoko. No fue el fichaje que se esperaba tras destacarse con Mónaco y ahora el Milán podría ser su destino final.



Tottenham

Joao Mario podría llegar al Tottenham, que ha estado muy precavido en esta ventana de verano. Se busca un préstamo pero Milán quiere una venta.



Everton



Puerta de entrada



Yerry Mina. Es la primera opción en materia defensores y ya habrían puesto 32 millones de euros sobre la mesa. ¿Alcanzará? Ya pronto se sabrá.

André Gomes. El portugués, que se ha declarado profundamente infeliz en Barcelona, lo es aún más ahora que llegaron Arthur y Vidal. Sus empresarios negocian a toda velocidad.



Wolverhampton

Traoré, Sam Clucas y Leander Dendoncker están a punto de llegar a un acuerdo. Tienen pocos minutos para firmar sus contratos.



West Ham



André Gomes es una de las prioridades para Pellegrini. Quieren que el jugador del Barcelona fortalezca el medio campo con su talento. Y el portugués quiere irse… bien lejos de Barcelona.



Carlos Sánchez podría llegar al equipo del chileno. En el último momento, el colombiano podría volver al fútbol inglés.