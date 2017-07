El Chelsea anuncia el fichaje del zaguero alemán Antonio Rudiger

El Chelsea ha anunciado la llegada de Rudiger, un jugador que había permanecido las dos temporadas anteriores en el Roma.

El defensor, que llevará el dorsal '2' en su camiseta, ha firmado un contrato de cinco años y el costo, aunque no se ha hecho público oficialmente, habría sido superior a los 30 millones de euros.

.@ToniRuediger has this message for Chelsea fans... #WelcomeRudi pic.twitter.com/lKiEM7MI9m