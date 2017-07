El brasileño Douglas Soares es nuevo jugador del Manchester City

El Vasco da Gama confirmó este sábado que el volante Douglas Soares fue transferido al Manchester City, aunque la prensa brasileña conjetura que el club inglés pudiera cederlo por una temporada al Girona español.

En un comunicado, el club de Río de Janeiro informó que el habilidoso volante, de sólo 19 años y formado en su cantera, firmó con el equipo que dirige el español Pep Guardiola por cinco años.

Douglas, quien debutó en la primera división el año pasado, sólo jugó 39 partidos con la plantilla principal del Vasco da Gama y se despide del club que fue su cuna futbolística con cinco goles anotados.

City are delighted to announce the signing of Brazilian midfielder Douglas Luiz #WelcomeDouglashttps://t.co/9kIIAm2KcN pic.twitter.com/d4wI3I39Oo