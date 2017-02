Diego Costa negocia su renovación de contrato con el Chelsea

0







Chelsea y Diego Costa están en "negociaciones avanzadas" para renovar el contrato del delantero internacional español, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo, informan este miércoles los medios británicos.

Pese a que el tabloide 'The Sun' avanzó el martes que Costa y el club habían alcanzado un acuerdo por cinco años valorado en 220.000 libras a la semana (259.000 euros), 'Sky Sports' asegura este miércoles que el brasileño todavía no ha firmado y que tal acuerdo no está todavía cerrado.

Al antiguo delantero del Atlético de Madrid, máximo artillero del Chelsea esta temporada, le quedan dos años de contrato con los 'blues', y en los últimos meses se ha especulado sobre su marcha a la Superliga china (CSL).

En el pasado mes de enero, su nombre se vinculó con el Tianjin Quanjian, que estaba dispuesto a ofrecerle un lucrativo contrato valorado en torno a los 30 millones de libras anuales (35,3 millones de euros).

Costa, de 28 años, llegó al Chelsea en verano de 2014 procedente del Atlético de Madrid por 32 millones de libras.

