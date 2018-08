Las fechas en las que Mina enfrentará a los grandes de Inglaterra

Este jueves, en el último día de traspasos de la Premier League, Yerry Mina fue confirmado como nuevo jugador del Everton. El central caucano, vendido por Barcelona con opción de recompra, disputará una de las ligas más competitivas del mundo con el equipo azul de Liverpool. ¿Qué fechas se enfrentará el defensa a los grandes de Inglaterra?

Tras un semestre en el que tuvo poca participación en el equipo catalán, a Mina lo espera una plantilla dirigida por el portugués Marco Silva, quien parece tener un proyecto en el que la participación del colombiano es fundamental.



El primer partido contra uno de los llamados grandes de la Premier League, será contra Arsenal, en condición de visitante, el domingo 23 de septiembre a las 10:00 a.m., en Emirates Stadium.



El siguiente rival de peso será el otro equipo que lo pretendió en el mercado de fichajes de verano, Manchester United de José Mourinho recibirá a Everton en Old Trafford, el sábado 27 de octubre a las 6:30 a.m..



Contra Chelsea, de Eden Hazard, Willian y N'Golo Kanté, se enfrentará el domingo 11 de noviembre a las 11:00 a.m., en el Stamford Bridge de Londres.



La fecha del clásico, contra Liverpool, será el sábado 1 de diciembre a las 10:00 a.m., en Anfield. Yerry Mina chocará con figuras de la talla de Mohamed Salah, Firmino y Sadio Mané.



Dos semanas más tarde se verá frente a frente con el actual campeón de la Premier League, Manchester City recibirá a ‘The Toffees’ en el Etihad Stadium, el 15 de diciembre a las 10:00 a.m..



Por último, Tottenham Hotspur, del goleador del Mundial de Rusia, Harry Kane y de su compatriota en defensa, Dávinson Sánchez, lo esperará para la siguiente fecha en Goodison Park, el sabado 22 de diciembre a las 10:00 a.m..