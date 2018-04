En buen partido de Izquierdo, Brighton igualó 1-1 con Tottenham

El Tottenham se atascó ante el Brighton, empató 1-1 y perdió la oportunidad de alcanzar al Liverpool en la tercera posición de la Premier League.

El equipo del técnico argentino Mauricio Pochettino no consiguió superar a un rival que tiene casi asegurada la salvación y, pese a adelantarse en el marcador con un tanto de Harry Kane, no consiguió los tres puntos con los que habría igualado al Liverpool.



El delantero británico anotó su tanto número 33 en la Liga inglesa tras aprovechar un pase de la muerte de Son Heung-Min, que, momentáneamente, daba la victoria al Tottenham.



Sin embargo, los hombres de Pochettino bajaron el nivel en la segunda parte y el alemán Pascal Groos, desde el punto de penalti, frustró la alegría del cuadro londinense, que acabó el martes en la cuarta posición con 68 puntos, a dos del Liverpool.



El equipo de Jurgen Klopp ocupará una jornada más la tercera plaza.



El colombiano José Heriberto Izquierdo jugó un gran partido, con mucho sacrificio por su banda y buena asociación en ataque. Su compatriota del Tottenham, Davinson Sánchez, no tuvo minutos.