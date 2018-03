Luego de seis meses de ausencia, Mendy volvió a entrenar en el Man. City

El francés Benjamin Mendy, lateral izquierdo del Manchester City, volvió este lunes a entrenarse con sus compañeros seis meses después de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Mendy, de 23 años, lleva sin jugar desde septiembre del pasado año, cuando se tuvo que retirar lesionado en el partido de Premier League contra el Crystal Palace en el Etihad Stadium (5-0).



Este lunes, el internacional galo se ha entrenado con normalidad con sus compañeros en la City Football Academy (CFA), la ciudad deportiva de los 'Citizens', aunque no se espera que vuelva a las canchas al menos hasta el mes que viene. "Cuando empecé la rehabilitación, mi idea era regresar para las semifinales de la Liga de Campeones", dijo Mendy en una entrevista en la página web del club.



"Ese era mi objetivo. Pero estoy mejorando más rápido de lo esperado, por lo que, quizá, pueda regresar antes de tiempo", relató. "Creo que podría estar de vuelta en cuatro semanas. Es importante que me tome mi tiempo y que no me apresure por regresar", añadió el francés.



Benjamin Mendy, que fue tratado de su lesión en Barcelona con el doctor Ramón Cugat, llegó el pasado verano al Manchester City procedente del Mónaco por 49,2 millones de libras. En su ausencia, el técnico Pep Guardiola ha empleado a los centrocampistas reconvertidos a laterales Fabian Delph y Oleksandr Zinchenko en el costado izquierdo de los 'Citizens'.