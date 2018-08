El Everton de Mina: juventud para acabar con 23 años sin títulos

Everton confirmó la llegada de Yerry Mina y, con él, completó la nómina con la que le apostará a ser protagonista de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga. El colombiano llega a una zona defensiva comandada por Phil Jagielka, capitán y experimentado del equipo, y otros dos defensas centrales.

El defensor de Guachené es una de las jóvenes apuestas del equipo, que busca ganar protagonismo en la Premier League, pues no gana un título de ninguna categoría desde 1995. Para volver a los triunfos, el equipo de Liverpool ha incorporado en este mercado al lateral Lucas Digne, exBarcelona, y a Richarlson, quien proviene del Watford.

Sin embargo, su mayor incorporación se da en el banco. Marco Silva, quien no tuvo una gran faceta como jugador, llegó para esta temporada. Su reciente experiencia no ha sido muy satisfactoria, pues en enero de 2017 tomó el cargo en Hull City, pero no lo logró salvar del descenso. Luego de eso su carrera siguió en Inglaterra y en la temporada 2017-2018 asumió en Watford, que tuvo un buen inicio, pero tras flojas presentaciones se fue en enero del 2018.

El reciente pasado de Everton

Si bien Everton no es uno de los equipos de la parte alta de la tabla, tampoco está en zona de descenso y de hecho, en la última temporada, terminó en el octavo puesto del torneo que dominó el Manchester City, con lo cual estuvo a punto de ir a la ronda previa de Europa League.

Precisamente una de las metas del equipo es ganar protagonismo en torneos continentales y por eso está armando un equipo con características de talento, juventud y hambre de triunfos.

En la pretemporada jugaron siete partidos, pero solo ganaron contra un rival que no es club profesional. ATV Irdning fue el único equipo al que superó el Everton, aunque lo hicieron por 22-0. Luego empató con el Bury (Inglaterra) por 1-1. No obstante, contra rivales más reconocidos no le fue bien: Lille le ganó por penaltis, Porto lo superó 1-0, Blackburn le ganó 3-0, Stade Rennais lo venció 3-1 y Valencia le ganó 3-2.

Los últimos (lejanos) títulos...

El Everton ha ganado nueve títulos de Liga de Inglaterra (1890-91, 1914-15, 1927-28, 1931-32, 1938-39, 1962-63, 1969-70, 1984-85, 1986-87), pero fue hace más de 30 años que ganó el último de esta categoría.

En Copas locales su rendimiento fue así: