Alex Ferguson fue operado por una hemorragia cerebral

Este sábado, Alex Ferguson tuvo que ser transportado en ambulancia y llevado hasta un hospital de Macclesfield, condado del oriente de Inglaterra, y posteriormente fue conducido al hospital Salford Royal, por un grave problema de salud, según informaron medios ingleses como 'Sky Sports' y 'Dailymail'.



Posteriormente fue el mismo club quien dio el parte médico sobre Ferguson y dio claridad sobre el tema...

Sir Alex Ferguson se sometió hoy a una cirugia por una hemorragia cerebral. El proceso va muy bien pero necesita un periodo de cuidados intensivos para su recuperación. La familia pidió privacidad sobre el tema.



Todos en el Manchester United le enviamos nuestros mejores deseos. pic.twitter.com/thu5HMwCH7 — Manchester United (@ManUtd_Es) 5 de mayo de 2018



Además de la información presentada por los medios, su hijo Darren Ferguson, entrenador del Doncaster, señaló que tenía un grave problema familiar por lo que no asistió al partido de este sábado de su equipo. Además comunicó que no estará en el último duelo de su equipo en la League One.



El fin de semana anterior, Ferguson asistió al partido entre Arsenal y Manchester United, en el que se reconoció la labor de Arsene Wenger con los gunners.