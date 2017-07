'Adiós a una leyenda': homenaje a Wayne Rooney de parte del United

En un reconocimiento más que merecido, Manchester United le rindió homenaje a Wayne Rooney tras su despedida del club. El delantero inglés decidió regresar al Everton, club en el que debutó como profesional.

Con un segmento especial al que titularon “Adiós a una leyenda”, en el portal web de los ‘red devils’, el equipo muestra a través de videos, galería de fotos y estadísticas, la histórica carrera del jugador en la institución.

13 temporadas y 16 títulos, son los envidiables números del futbolista que llegó con tan solo 18 años, en ese entonces por la suma de 31 millones de euros, a la escuadra que dirigía Sir Alex Ferguson.

Arribó como una joven promesa del fútbol inglés, pero se despidió del United siendo su máximo goleador histórico con 253 anotaciones, tres más que Bobby Charlton.

A record-breaking 253 #MUFC goals for @WayneRooney - find out how and where he scored them... #FarewellToALegend pic.twitter.com/k4YKzBeRiD

Si se debe buscar el símbolo de la historia moderna del Manchester United, sin lugar a duda el nombre es Wayne Rooney. “Gracias a los asombrosos aficionados para los que tuve la suerte de haber jugado. ¡Gracias por los recuerdos!”, fueron sus palabras de despedida.

Sus compañeros no dudaron en dejar mensajes en las redes sociales tras su salida, entre ellos Antonio Valencia y Marcus Rashford.

What a player and a person 👏🏾 people only dream of doing what he has done! All the best @WayneRooney pic.twitter.com/VaQm4LXIgv