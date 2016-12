"Zidane tiene mérito enorme en la actualidad del Madrid": Sacristán

0







Eusebio Sacristán, entrenador de la Real Sociedad, opinó que el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, "tiene un mérito enorme", pero hay que "tener presente a Rafa Benítez", que fue quien le precedió en el cargo, durante su intervención en 'Eferórum Deportes Sportium’.

"Es difícil opinar sin saber el trabajo que hace un entrenador. Zidane está claro que algo muy bueno está haciendo en la línea de su gestión de vestuario. Me he enfrentado dos veces y es un equipo consistente. Tiene una solidez defensiva importante, con compromiso por parte de todos los jugadores y con resultados", añadió.

El entrenador de la Real Sociedad también quiso destacar el trabajo del predecesor de Zidane en el Real Madrid, Rafa Benítez, ahora técnico del Newcastle inglés.

"No nos olvidemos de Benítez. Es un entrenador que ha demostrado en su carrera que ha trabajado aspectos tácticos muy bien y no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que ha participado Benítez, que por lo que sea salió así del Madrid", añadió.

EFE