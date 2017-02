'Si Bacca no juega bien, la culpa es mía, lo he visto mejor': Montella

0







Cristian Zapata y Carlos Bacca fueron convocados por Vincenzo Montella para el partido que disputará este lunes el Milan en su visita a la Lazio, a partir de las 2:45 p.m. (hora colombiana), válido por la jornada 24 de la Serie A.

Y previo a este duelo con los ‘biancocelesti’, el entrenador se refirió este domingo a la actualidad del atlanticense, que no se reporta en el marcador por la Liga desde el 16 de enero del presente año.

“Bacca es un jugador importante, mi trabajo es hacer que esté lo mejor posible. Si no es así, me siento responsable. Lo he visto mucho mejor en el pasado”, reconoció Montella.

Asimismo, el estratega admitió que la única zona que tiene definida en la alineación titular para este compromiso es la defensiva, en la que confirmó a Zapata como inicialista. “Detrás estará seguro Abate-Gómez-Zapata-Vangioni”, afirmó.

Además de los dos colombianos, en la lista de 22 concentrados se destaca la presencia de Gerard Deulofeu, quien fue determinante en la pasada victoria agónica por 0-1 de los ‘rossoneri’ contra el Bolonia.

A esta fecha, Milan llega en la octava casilla con 40 puntos, mientras que Lazio se ubica en la sexta posición con 43 unidades.

A continuación, el grupo completo de Milan:

Arqueros: Donnarumma, Plizzari, Storari.

Defensores: Abate, Calabria, Gomez, Vangioni, Zapata, Zucchetti.

Volantes: Bertolacci, El Hilali, Mati Fernandez, Honda, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa.

Delanteros: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso.

Redacción Futbolred