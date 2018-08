Scocco, tercer lesionado en River Plate en menos de una semana

El delantero Ignacio Scocco se convirtió este jueves en el tercer jugador de River Plate que se lesiona en menos de una semana, tras las bajas de los laterales derechos Gonzalo Montiel y Camilo Mayada.

Scocco sufrió una lesión muscular en el aductor derecho, según informó el club en las redes sociales, y se realizó estudios por la tarde. El martes el Millonario informó que Montiel padece una distensión en el aductor de la pierna izquierda.



El uruguayo Mayada sufrió un esguince en la rodilla derecha el día siguiente. "Uno no espera estas situaciones y, sin embargo, hay que estar calmados porque lamentablemente no podemos hacer nada", dijo en rueda de prensa el entrenador, Marcelo Gallardo.



"Se lesionan dos jugadores en la misma posición, Mayada y Montiel. Son dos lesiones diferentes y calculamos que Montiel la semana que viene empezará a entrenarse con más normalidad. Camilo, unas semanas más. Y ahora la de Scocco. Hay que estar calmados. Cuando viene así, hay que mantener la tranquilidad", añadió.



River Plate recibirá este sábado a Belgrano en la segunda jornada de la Superliga Argentina, tras el debut sin goles ante Huracán. Scocco será reemplazado por el uruguayo Rodrigo Mora o por el colombiano Rafael Santos Borré.



En tanto, el lateral derecho será el paraguayo Jorge Moreira, quien no juega desde el pasado octubre. "Moreira está bien entrenado. Tal vez no con el ritmo de juego que todo jugador necesita después de una larga inactividad, pero está bien entrenado. Sumará sus primeros minutos el sábado, esperemos que no sienta demasiado su larga inactividad", dijo Gallardo.



El probable equipo del Millonario para el sábado es el siguiente: Franco Armani; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rodrigo Mora.



River Plate jugará el miércoles 29 de agosto la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing Club, tras el empate sin goles de la ida. Para este partido ya está descartado Leonardo Ponzio, expulsado en la ida.