'Yerry tiene que saber que todo viene a su tiempo': Ronaldinho

Cuando era niño, a Ronaldinho le gustaba ser arquero y se hacía pasar por René Higuita. Es una anécdota que ha contado el exfutbolista brasileño y que repitió en México, donde estuvo este fin de semana hablando con los medios de comunicación en medio de la exposición del trofeo de la Liga de Campeones de Europa, que realizó la marca 'Heineken', patrocinadora del certamen.

El astro, que fue figura del Gremio, en su país, y que descolló en el Barcelona, fue la gran sensación del evento que reunió a más de 8 mil aficionados para tomarse una foto con 'la orejona', como se le conoce a la copa que recibe el campeón de clubes en el Viejo Continente.



Es gracias a la generación de Higuita, el 'Pibe' Valderrama y Freddy Rincón, que 'Dinho' le tiene cariño al fútbol colombiano. "Siempre he sido un admiración del fútbol de su país, por esos jugadores, y por Faustino Asprilla. También respeto a jugadores como Falcao o James, que lo han hecho muy bien en Europa", confesó quien llevara la camiseta '10' en el Barcelona campeón de Champions en 2006.



El volante, próximo a cumplir 38 años (marzo 21 de 1980), aseguró que especialmente sigue a James Rodríguez en el Bayern Múnich: "Tiene una zurda de mucha calidad, tiene una gran técnica y ha triunfado en su carrera".



Por esos nombres, siente que la Selección Colombia "ha hecho muy bien las cosas y seguramente va a llegar muy bien al Mundial de Rusia".



Justamente un cafetero que está en el equipo de sus amores, el Barcelona, es Yerry Mina. Ronaldinho pidió paciencia en la adaptación del defensor de Guachené (Cauca) en el equipo azulgrana. "Es muy difícil jugar en el Barça, porque tiene la capacidad de contratar a los mejores del mundo en cada posición. No es fácil adaptarse a ese equipo, sea colombiano o de cualquier parte del mundo. Tampoco es sencillo venir desde tan lejos para entrar en el estilo, pero Yerry tiene que saber que todo viene a su tiempo y seguramente todo va a salir bien para él", apuntó el brasileño.



Ronaldinho espera que llegue el Mundial para ver a su Brasil, a la que tiene como favorita al título, a Argentina y a Colombia. Espera venir a nuestro país pronto, y no se cansa de agradecer el cariño que se ganó gracias a las gestas de su carrera.



Juan Pablo Arévalo López

Periodista de Futbolred

juaare@eltiempo.com

*Invitado por Heineken Colombia