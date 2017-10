Rodallega, expulsado tras responder a un insulto racista de un rival

Actualizado hace 1 hora

En la Copa de Turquía, Hugo Rodallega volvió a ser titular del Trabzonspor y tuvo gran protagonismo en la victoria de su equipo 0-6 sobre Corum.

El delantero colombiano marcó los dos primeros tantos (al 8 y 18 minutos del primer tiempo), después de casi un mes.

Sin embargo, la buena actuación de Rodallega se vio opacada por una tarjeta roja que recibió a los 63 minutos. En el área, Hugo se enfrentó a un rival y este aludió un supuesto cabezazo, lo que provocó la expulsión del colombiano.

Esto no fue impedimento para que su equipo siguiera de largo y ganara por una abultada diferencia.

Fabián Castillo, el otro colombiano del Tabzonspor, fue titular y salió a los 66 minutos del partido.

Posterior al partido, Hugo Rodallega aceptó que su reacción estaba mal, pero señaló que su rival lo insultó y por eso respondió de esa manera.

I accept that my reaction was not the most professional but I do not agree with racial discrimination and at that moment I felt so offended