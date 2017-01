"Quiero estar en la Selección, es un sueño de muchos años": Hernández

0







El lunes anterior fue un día de emociones encontradas para Vladimir Hernández. Primero se despidió de los hinchas del Junior con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Luego, por la tarde, partió a Brasil para incorporarse al Santos.

En su rostro se le notó la nostalgia por dejar al Junior, el equipo de sus amores, al que llegó a la edad de 11 años, pero de igual manera sabía que jugar en el exterior era el sueño que perseguía desde hace varios años.

“Difícil por todo lo que viví en el equipo, más porque soy de la cantera, he jugado toda mi vida en Junior y eso lo llena a uno de nostalgia, pero con todo lo que hice acá y el cariño que me tienen espero volver algún día y poder retirarme en este equipo”, dijo Hernández a los periodistas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

'Vlacho' viajó a someterse a exámenes médicos para luego ser presentado por su nuevo equipo, cuya pretemporada arrancará este jueves 12 de enero.

“Estoy feliz porque un equipo de la talla del Santos, que ha ganado Copas Libertadores y Copas Intercontinentales, se haya fijado en mí. Espero responderle de la misma manera”, afirmó la ‘Pulga’.

“Estoy emocionado por este lindo paso que voy a dar, es una experiencia nueva y voy con muchas ganas de que todo salga de la mejor manera en Santos”, agregó.

El oriundo de Arauca, quien tendrá como compañero de equipo a Jonathan Copete, dijo que su idea es llegar y adaptarse lo más pronto posible a su nuevo club, a la ciudad y a sus compañeros. También aspira que su traspaso al balompié del exterior le abra las puertas de la Selección Colombia.

“Es un sueño que tengo desde hace muchos años, quiero estar en la Selección. Acá en Junior no se pudo, no es fácil por los buenos jugadores que hay, pero ahora en Santos espero hacer muchos goles para que me estén nombrando y me puedan llamar.

Por último, Vladimir Hernández se mostró optimista por la manera como se ha conformado Junior, ahora de la mano del samario Alberto Gamero.

“Veo bien al equipo, ha mejorado en muchas cosas, espero que los jugadores que han llegado rindan al máximo, le den a la gente alegrías y ese título tan anhelado”, concluyó el mediocampista.

Manuel Ortega Ponce

ADN / Barranquilla