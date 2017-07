¿Quiénes son los jugadores 'sobrevalorados' de los que habla Mourinho?

0







¿Qué es un jugador normal? Es una pena no poderle preguntar a Mourinho, pero a la distancia parece que son jugadores cumplidores de su tarea pero no necesariamente estelares. Desde ese punto de vista, es cierto que las cifras son escandalosas para seguir sin descubrir a un Messi, un Cristiano Ronaldo o un Buffon… No digamos Pelé, Maradona o Cruyff.

Pero llama la atención que se Mourinho quien lo diga, justamente unos días después de haber desembolsado 85 millones de euros por Lukaku, un atacante con desmarque, potencia y olfato a quien aún hay que descubrir como fenómeno vestido de rojo con Manchester United.

Sus 25 goles en 37 partidos hacen pensar que es un buen delantero. Su 1,90m de estatura le da respaldo al belga y sus 24 años lo catalogan como ‘promesa’. Todo está por verse en el hombre que le quitó a Morata la opción de vestirse de rojo. Pero el propio DT dijo sobre él: “conseguimos a un gran jugador, que conozco (Lukaku), que puede crecer muchísimo y estamos contentos”. No parece como para desatar la euforia…

¡Un momento! Cuando Mou dijo: ‘Se están pagando cifras de locos por jugadores normales’, ¿hablaba de Morata? Lo que él llamó ‘oferta justa’ por el español no llegó a 60 millones de euros. Y Chelsea pagó 80 sin pestañear, para convertirle en el futbolistas más costos de su país en la historia.

¿Por qué pagaron tanto? Porque en los 40 pedazos de partidos que le permitieron jugar en Real Madrid anotó 20 goles, porque antes fue goleador y gran figura de Juventus cuando jugó cedido y porque a los 24 años todavía puede recuperarse buena parte de la inversión.

Con todo, no valía tanto para Mourinho.

Aquí, en cambio, sí hay una lista de jugadores que deben demostrar que valen todo lo que se pagó por ellos. Empieza la temporada… ¡hagan sus apuestas!

Jenny Gámez A.

@jennygameza