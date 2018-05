La final de la Copa de Francia más desigual de todas: PSG-Les Herbiers

Este martes se disputará la final de la Copa de Francia 2017-2018, con un duelo que tiene desde todos los puntos de vista a un claro favorito: el PSG, que enfrentará al Les Herbiers, un equipo de Tercera División. El compromiso, que se jugará en el Stade de France, en Saint-Denis, es para los entendidos el juego por la disputa de este título más desequilibrado y desigual en toda la historia de la Copa, que cumple su edición 101.

Más allá de la diferencia entre categorías y realidades -PSG ganó 5 de las últimas 6 Ligas de Primera y Les Herbiers todavía no garantiza su continuidad en Tercera-, lo que más ha llamado la atención es la distancia abismal en la parte económica: el presupuesto anual del Paris Saint Germain es de 540 millones de euros, mientras que los dirigidos por Frédéric Reculeau y Stepháne Masala solo cuentan con 2 millones…Un presupuesto 250 veces superior a su rival.



Solo lo que gana el brasileño Neymar en un mes (se calcula que unos tres millones) supera todo el presupuesto de Les Herbiers, situado en la ciudad del mismo nombre con apenas 16.000 habitantes -frente a los 2,5 millones de la capital-. Incluso los sueldos son tan diferentes: el promedio salarial en PSG es de 750 mil euros, mientras que en el débil rival no ofrece más de 3 mil euros al mes, según datos de ‘L’Equipe’.



"Voy a ser franco. Tenemos cero posibilidades de vencer. Solo quiero que miremos al PSG a los ojos", se sinceró en declaraciones a ‘Le Parisien’ Stepháne Masala, uno de los entrenadores de Les Herbiers, para quien la cuestión será si su conjunto podrá aguantar "segundos" o "minutos" frente a los parisinos.



Ganar la final de la Copa para el Paris Saint Germain no tendría un gran valor, pues sería la cuarta en línea y es el de la obligación. Mientras que Les Herbiers no solo significaría un hecho heroico e histórico, además clasificaría a la Europa League de la próxima temporada, un hecho que sorprendería no solo a Francia sino a toda Europa.