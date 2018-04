PSG analiza la posible salida de Cavani, Pastore y Rabiot

La continuidad en el París Saint-Germain (PSG) del uruguayo Edinson Cavani, el argentino Javier Pastore y el francés Adrien Rabiot en la próxima temporada no está asegurada, informaron hoy los medios franceses.

Según la prensa, el PSG podría plantearse la venta de algunos de estos tres futbolistas emblema debido a la necesidad de hacer caja para cumplir con el "juego limpio" financiero -equilibrio entre compras y ventas- que impone la UEFA.



Asimismo, los tres jugadores están expectantes por saber cuál será su papel con el nuevo entrenador, pues los medios dan por hecho que el español Unai Emery dejará de serlo a partir de junio. Cavani, quien este curso batió el récord goleador en la historia del club al sobrepasar los 156 tantos del sueco Zlatan Ibrahimovic, dejó algunos sobrentendidos en sus declaraciones a la prensa después de alzarse el sábado pasado con la Copa de la Liga.



"Espero que la historia de amor (con el PSG) continúe. Me quiero quedar, es normal, pero no siempre es la voluntad del jugador que se impone", indicó el "Matador", quien renovó su contrato en abril de 2017 hasta 2020.



Sin embargo, según "Le Parisien", el internacional uruguayo quiere que su "estatus" en el equipo se acerque al del brasileño Neymar, el fichaje estrella al que el delantero vio "especialmente privilegiado" este último curso. La relación entre ambos ha sido además tensa, después del mediático roce conocido como el "penaltygate", en el que el brasileño recriminó al uruguayo que no le dejase lanzar un penal el pasado septiembre en un choque liguero ante el Lyon.



De acuerdo con "L'Équipe', los dirigentes qataríes del PSG cederían en la salida de Cavani, de 31 años, en caso de que haya un club dispuesto a desembolsar al menos 64 millones de euros, la cantidad que los parisinos pagaron en 2013 al Nápoles para contratar al jugador, actualmente uno de los ídolos de la hinchada.



Un caso que parece más claro es el del medio creativo Pastore, quien esta temporada ha quedado relegado al banquillo. El "Flaco" ya buscó una salida en el mercado de invierno, pues deseaba contar con minutos para tener más posibilidades de ser convocado para el mundial de Rusia en junio, pero su partida, que se daba por hecha incluso por sus propios compañeros, se frustró. "¿Irme? Todavía no lo sé. El mercado de fichajes es más tarde (...) Nunca se sabe, me queda un año de contrato y tengo que hablar con el club para saber qué quiere hacer conmigo y qué perspectivas tengo yo", confesó después de la final del sábado Pastore, quien insistió en conocer "el papel" que tendrá la próxima temporada.



El argentino, de 28 años, fichó en 2011 por el PSG procedente del Palermo a cambio de 42 millones de euros y se convivió en el primer gran fichaje de la administración qatarí en el PSG.



La tercera gran interrogación es el centrocampista Adrien Rabiot, de 23 años y con contrato hasta 2019. Su renovación está estancada desde al menos hace un año y el jugador, a pesar de sentirse "muy unido" al club en el que se ha formado, explicó a la prensa que hablará con la dirección al final de la temporada, cuando "se hayan logrado los objetivos" deportivos de la identidad.



Rabiot se ha hecho un nombre en la escena internacional, por buenas prestaciones en partidos europeos, como el de la ida en los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, y es también un fijo de la selección francesa de cara al mundial del próximo junio.