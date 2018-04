PSG humilla 7-1 al Mónaco para coronarse campeón anticipado de Francia

Una goleada 7-1 con todos los lujos posibles ofreció el PSG para celebrar con su público el título anticipado de la Liga de Francia. Falcao estuvo en la cancha 81 minutos pero, como todo su equipo, fue humillado.

PSG tenía algo de prisa por el título y fue así como Lo Celso propuso la jugada con Cavani y Dani Alves para aparecer por el medio y castigar al arquero Subasic apenas en el minuto 13.



No perdieron mucho tiempo en la celebración pues el del afán ahora era Cavani, quien aprovechó otro centro de Alves para clavar un cabezazo al piso y dejar sin reacción a Subasic y al Mónaco. Minuto 17. Y se iba a poner peor.



Un pase profundo de Cavani llegó a Di María, quien sorprendió a la zaga para escapar del fuera de lugar y bañar al portero. Tercer tanto y apenas habían pasado 20 minutos.



Cayó el cuarto para la consagración del argentino Lo Celso, esta vez una asistencia de su compatriota Pastore cuando corría el minuto 24. Ni los propios jugadores del club parisino esperarían un paseo así en el Parque de los Príncipes.



Descontó Rony Lopes en el instante en que sacó el PSG su pie del acelerador, tras un centro al 38



Pero no quería problemas el club de París y así fue como Di María se apuntó el doblemente, en gran asistencia de Pastore al 58.



El sexto gol, especialmente doloroso, fue un autogol de Falcao tras un cobro de tiro libre. Iba a pasar inédito del juego pero tuvo que irse el colombiano del campo al 81 con esa mala fortuna a cuestas.



Había tiempo para otro más, el tanto del alemán Draxler para no quedarse atrás. Era una goleada de escándalo, contra un Mónaco incapaz de reaccionar, lejos del prestigio de ser el campeón defensor.



PSG celebró su título anticipado frente a su gente, sin tener que echar mano de figuras como Verrati, Mbappé (en el banquillo) ni Neymar (lesionado). En Francia no hay rival y lava los dolores sufridos en la Champions el equipo de Emery.