Colombianos, a frenar los posibles campeones en España e Inglaterra

Este sábado, Valencia visitará a Barcelona a las 9:15 a.m. en el Camp Nou por la Liga de España. Jeison Murillo, defensa colombiano del cuadro 'ché' estará en el encuentro y buscará frenar el rumbo de los azulgranas hacia el título, pues son líderes con 11 puntos de diferencia.

En el equipo de Ernesto Valverde, no estará Yerry Mina, quien no fue convocado por el entrenador para este encuentro. Sin embargo, Valencia tiene el 'poder' de aplazar por otra fecha el torneo y 'dañar' el camino de Barcelona para ser campeón.



Por su parte, en Inglaterra, Tottenham recibe a Manchester City, que no viene de una buena racha, pero es líder a 13 puntos del segundo. Dávinson Sánchez, defensa colombiano, estará en el encuentro de este sábado a la 1:45 p.m. para buscar frenar, por otra fecha, a los dirigidos por Pep Guardiola.



Manchester dejó pasar su oportunidad soñada en la fecha anterior tras perder por 3-2 con el Manchester United y no pudo consagrarse campeón fechas antes de que finalice el torneo. Esta vez, Sánchez puede 'dañar' el rumbo de los de Pep Guardiola venciendo a su rival con los spurs de Inglaterra.