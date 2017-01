¿Cuál es el verdadero atractivo de la Superliga 2017?

0







La Superliga, torneo muy joven en el fútbol colombiano y que se disputará el 21 y 29 de enero, ofrecía como ‘premio gordo´ un cupo a la Copa Sudamericana, pero en esta edición no tendrá este incentivo.

Una decisión de la Conmebol obligó a cambiar las condiciones y casi que ha reducido esta primera corona del año a un evento puramente simbólico. Sin embargo, según el presidente de Santa Fe, César Pastrana, sí hay mucho mérito en quien se queda con la victoria.

"No se da participación en ninguna copa pero es un título de campeón de campeones, ser el mejor del año del primer y segundo torneos es importante. Pero además hay un premio económico que también es muy importante, y en el caso nuestro va dirigido a todo el plantel, lo cual esperamos que sea una motivación para ellos para todo lo que se viene este año. Para nosotros empezar siendo campeones de la Superliga sería importantísimo", comentó.

En ese sentido, Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, coincidió en destacar que el monto del premio -que no fue confirmado- no es para nada despreciable y corresponderá no sólo al campeón sino también al subcampeón. Sin embargo, consciente de que el atractivo primordial se ha perdido, ya trabaja en una propuesta para valorizar aún más este título.

"Evidentemente hay una decisión de Conmebol en la adjudicación de los cupos para las copas Libertadores y Suramericana. Mientras, vamos a intentar concertar con la Conmebol la forma de generarle la importancia mediante la organización de una especie de torneo rápido en un determinado país con los 10 campeones del continente, en una especie de torneo suramericano de campeones", explicó desde Madrid, donde este fin de semana, precisamente, estará en el partido entre Real Madrid y Málaga y tendrá reuniones con directivos comerciales, deportivos y el propio presidente del club merengue, Florentino Pérez.

Por ahora se trata sólo de una iniciativa de Dimayor, que se esperaba sea discutida y aprobada por la Conmebol.

Independiente Medellín, uno de los contendientes de esta Superliga 207, no quiso referirse al tema.

Redacción Futbolred