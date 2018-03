'Centurión tiene un problema con el alcohol y hay que ayudarlo': presidente de Racing

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, dijo este martes que el centrocampista ofensivo del equipo Ricardo Centurión, que este lunes intentó sobornar a un policía tras pasar dos semáforos en rojo y negarse a realizar un test de alcoholemia, tiene "un problema con el alcohol".

Ricardo Centurión

El jugador argentino intentó sobornar dos policías.

"Centurión tiene un problema con el alcohol y hay que ayudarlo. Va todas las semanas a un gabinete psicológico y vamos a sumar otro profesional", dijo Blanco en diálogo con la radio Late. "Más allá de que no estuvo bien lo que hizo Centurión, hubo animosidad contra él. No fue tan grave. Se distribuyeron los vídeos y los medios exageraron", añadió Blanco.



En unas imágenes grabadas con un teléfono, difundidas a través de diversos medios locales, se ve al futbolista, que admite haber pasado dos semáforos en rojo, intentar sobornar a un policía. El efectivo le retuvo la camioneta en la que circulaba porque Centurión se rehusó a hacer el test de alcoholemia. Blanco, en diálogo con el canal TyC Sports, dijo que Racing va a "apoyar" a Centurión y que por eso no será sancionado.



"Hablé con él y me dijo que está arrepentido. Tiene que dejar ayudarse, hay que tratar su adicción", agregó el directivo. La carrera de Centurión, de 25 años, estuvo marcada por cuestiones extradeportivas que van desde fotografías con armas de guerra y peleas en discotecas hasta choques múltiples con su automóvil y una denuncia por violencia de género.



Centurión debutó en Racing Club en 2012 y pasó al Genoa al año siguiente. En 2014 regresó a Racing, en 2015 tuvo un paso por el Sao Paulo y en 2016 fue cedido a Boca Juniors. A mediados de 2017 volvió al Genoa, donde era suplente, y a mediados de enero de este año regresó a Racing.



EFE