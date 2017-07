Por reclamo salarial de jugadores, liga boliviana suspende inicio

0







La liga boliviana de fútbol suspendió el inicio del Torneo Clausura, previsto para este sábado, debido a que la organización de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) reclama que antes se cumpla con el pago de salarios atrasados.

La directiva de la división profesional del fútbol boliviano se reunirá el mismo sábado para ajustar el programa del campeonato, afirmó uno de los dirigentes del campeón Bolívar, Álvaro Loayza, quien lamentó que se aplace el torneo por los problemas económicos.

Loayza dijo a la radio 'Compañera' que se discutirá la situación de los clubes relacionada con lo que denominó "exiguos derechos de televisión" que reciben los mismos y que son parte de la crisis económica que padecen los equipos de Bolivia.

Agregó que los clubes reciben 2,5 millones de dólares por esos derechos, mientras que en Ecuador esa suma llega a los 30 millones y en Paraguay, a los 15 millones.

Bolívar, cuyo técnico es el español Beñat San José, jugará el domingo un partido amistoso contra el Wilstermann para tratar de mantenerse en forma ante la suspensión del inicio de la liga.

El secretario general de Fabol, David Paniagua, confirmó que esa organización gremial ha instruido a los equipos no presentarse en los partidos programados para este fin de semana, si es que antes no se resuelve el problema de las deudas que hay en varios equipos.

Paniagua responsabilizó a los dirigentes de los clubes por la suspensión de la jornada y aseguró que los jugadores no se presentarán mientras no se hagan los pagos correspondientes. El titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, conversó el jueves con varios dirigentes, quienes le dijeron que no hay dinero para cumplir con sus obligaciones.

La normativa deportiva establece que si los clubes no pagan las deudas salariales no puede comenzar el campeonato. De los doce equipos ligueros, tan solo cuatro no tienen deudas con sus jugadores, según los medios.

EFE