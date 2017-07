Philipp Lahm fue elegido como el futbolista del año en Alemania

El internacional alemán Philipp Lahm, que se despidió del fútbol al finalizar la temporada de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, fue elegido futbolista del año en Alemania por la prensa deportiva, que lo situó por delante del madridista Toni Kroos.

La revista especializada ‘Kicker’ difundió este domingo los resultados de la tradición votación de los miembros de la Federación alemana de periodistas deportivos, que coronaron por primera vez al excapitán de la selección alemana y del Bayer, que había ocupado un segundo puesto en 2004 y un tercero en 2006.

Lahm, que colgó las botas con ocho títulos ligueros, una Liga de Campeones (en 2013) y un campeonato del mundo (2014) en su haber, fue elegido por 242 votos del total de 885 emitidos, 50 más que los que recibió Kroos.

What a great evening! Truly an honor to receive the "Personal Merit Award of the Bavarian Minister-President"! pic.twitter.com/64exzsSRST