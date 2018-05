¡Para tu tren Infantino! Ligas europeas se oponen a más torneos Fifa

El organismo que representa a las principales ligas de fútbol de Europa dijo estar en "firme oposición" a los planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear dos nuevos torneos.

Las ligas europeas dijeron estar en contra de la creación de una mini Copa del Mundo cada dos años y de la nueva Liga de las Naciones, en la primera señal abierta de una oposición real a los planes de Infantino, que estarían respaldados por un grupo internacional de inversores aún no identificado.



El presidente de la Asociación de Ligas Profesionales Europeas de Fútbol (EPFL), Lars-Christer Olsson, dijo: "Este proceso me recuerda a la forma en que actuaba la 'vieja FIFA', la que pensaba que habíamos dejado atrás. Lo que hemos experimentado es una clara falta de consulta y transparencia, y una intencional manipulación de la estructura de toma de decisiones por parte de la FIFA".



Los términos de la discusión son cada vez más duros, por lo que se anticipa un pulso durísimo entre la Fifa, que busca dispararse con competencias a nivel de selecciones, y los clubes, que son los que les pagan a las estrellas mundiales y que no quieren perderlas por más tiempo del que ya han tenido que ceder. Por ahora, no hay decisiones oficiales.