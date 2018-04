En abril, fútbol mil: Champions, Europa League y Copa Libertadores

Después de que pasara la fecha Fifa, en donde las selecciones se prepararon para el Mundial de Rusia 2018, empieza a apretarse el calendario en Europa, con las ligas y las competiciones continentales de clubes; así como avanza la fase de grupos de la Copa Libertadores en Suramérica.

Así, FUTBOLRED hizo un recuento de los partidos más importantes, atractivos, emocionantes y definitivos en el fútbol mundial, para que usted disfrute en el cuarto mes del año: abril.





Abril 1

Chelsea vs. Tottenham Hotspur (Liga Premier de Inglaterra)



Abril 3

Juventus vs. Real Madrid (Champions League – Cuartos de final, ida)

Sevilla vs. Bayern Múnich (Champions League – Cuartos de final, ida)



Abril 4

Barcelona vs. Roma (Champions League – Cuartos de final, ida)

Liverpool vs. Manchester City (Champions League – Cuartos de final, ida)

AC Milan vs. Inter (Liga de Italia)

Boca Juniors vs. Junior (Copa Libertadores)



Abril 5

Arsenal vs. CSKA Moscú (Europa League – Cuartos de final, ida)

Atlético de Madrid vs. Sporting Lisboa (Europa League – Cuartos de final, ida)

Lazio vs. Salzburgo (Europa League – Cuartos de final, ida)

Leipzig vs. Marsella (Europa League – Cuartos de final, ida)

Bolívar vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores)

River Plate vs. Santa Fe (Copa Libertadores)



Abril 7

Manchester City vs. Manchester United (Liga Premier de Inglaterra)



Abril 8

Real Madrid vs. Atlético de Madrid (Liga de España)



Abril 10

Manchester City vs. Liverpool (Champions League – Cuartos de final, vuelta)

Roma vs. Barcelona (Champions League – Cuartos de final, vuelta)

Jaguares de Córdoba vs. Boston River (Copa Suramericana)

Deportivo Cali vs. Danubio (Copa Suramericana)



Abril 11

Bayern Múnich vs. Sevilla (Champions League – Cuartos de final, vuelta)

Real Madrid vs. Juventus (Champions League – Cuartos de final, vuelta)



Abril 12

CSKA Moscú vs. Arsenal (Europa League – Cuartos de final, vuelta)

Marsella vs. Leipzig (Europa League – Cuartos de final, vuelta)

Salzburgo vs. Lazio (Europa League – Cuartos de final, vuelta)

Sporting Lisboa vs. Atlético de Madrid (Europa League – Cuartos de final, vuelta)

Sol de América vs. Independiente Medellín (Copa Suramericana)



Abril 14

Tottenham Hotspur vs. Manchester City (Liga Premier de Inglaterra)

Sevilla vs. Villarreal (Liga de España)



Abril 15

Schalke 04 vs. Borussia Dortmund (Bundesliga de Alemania)

París Saint Germain vs. Mónaco (Liga de Francia)

AC Milan vs. Nápoles (Liga de Italia)

Lazio vs. Roma (Liga de Italia)

PSV Eindhoven vs. Ajax (Liga de Holanda)



Abril 17

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich (Copa de Alemania, semifinal)

Millonarios vs. Deportivo Lara (Copa Libertadores)



Abril 18

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt (Copa de Alemania, semifinal)

Flamengo vs. Santa Fe (Copa Libertadores)



Abril 19

Alianza Lima vs. Junior (Copa Libertadores)



Abril 21

Barcelona vs. Sevilla (Final de la Copa del Rey de España)

Manchester United vs. Tottenham Hotspur (Copa FA de Inglaterra, semifinal)



Abril 22

Juventus vs. Nápoles (Liga de Italia)

Chelsea vs. Southampton (Copa FA de Inglaterra, semifinal)



Abril 24

Atlético Nacional vs. Bolívar (Copa Libertadores)

Deportivo Lara vs. Millonarios (Copa Libertadores)



Abril 25

Santa Fe vs. Flamengo (Copa Libertadores)



Abril 26

Junior vs. Alianza Lima (Copa Libertadores)



Abril 28

Inter vs. Juventus (Liga de Italia)