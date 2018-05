Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Aunque los campeones de las principales ligas ya están definidos en Europa, este fin de semana servirá para cerrar la temporada con decisivos partidos para conocer los equipos que irán a copas, los descensos y otras cosas más. Además, en Alemania e Inglaterra se jugarán las finales de las Copas locales.



En este lado del continente, hay que destacar que en Colombia se definirán los semifinalistas de la Liga; mientras que en México, Toluca o Santos, ambos con colombianos, se consagrarán campeones.



Aquí, los partidos más interesantes del fin de semana:



Sábado 19 de mayo



Chelsea vs. Manchester United

11:15 a.m.

La final de la Copa FA la disputarán dos equipos que hasta el momento no han ganado en la temporada y quieren salvarla con este título. El Chelsea es el más obligado, pues ni siquiera pudo clasificar a la próxima Champions.



Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

1:00 p.m.

James Rodríguez podría ganar su segundo título en Alemania, pues es la final de la Copa de ese país. En Frankfurt se quiere despedir campeón el técnico Niko Kovac, quien justamente dirigirá al Bayern después del Mundial.



Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

6:00 p.m.

El primer partido de la vuelta de los cuartos de final en Colombia tiene un duelo apasionante entre verdes. El de Antioquia tiene que remontar un 0-1 y el azucarero saldrá a defender su ventaja.



Atlético Huila vs. Patriotas Boyacá

8:00 p.m.

El juego en Tunja terminó 1-1, pues los opitas sorprendieron en tiempo de descuento. Así, en Neiva todo estará muy parejo para conocer al segundo semifinalista.



Domingo 20 de mayo



Aves vs. Sporting Lisboa

11:15 a.m.

La final de la Copa de Portugal tendrá duelo de atacantes colombianos: Cristian Arango, en el débil Aves, y Fredy Montero, en el equipo de la capital portuguesa.



Deportes Tolima vs. Once Caldas

5:15 p.m.

En Ibagué, el pijao tiene que voltear el 0-1 de la ida, pero el blanco-blanco tendrá la oportunidad de ser semifinalista si mantiene el resultado.



Toluca vs. Santos

7:00 p.m.

Fernando Uribe y Luis Quiñones, de un lado; Edwin Cetré, del otro. Uno de ellos tendrá la oportunidad de ondear la bandera colombiana en México, pues se define el título en esa Liga.



Independiente Medellín vs. Atlético Junior

7:30 p.m.

El DIM hizo lo más difícil: ganar en Barranquilla (1-0). Así, en el Atanasio Girardot deberá confirmar lo hecho de visitante y tratar de eliminar a una de las plantillas más costosas, que llega herida por la eliminación en Copa Libertadores.