Los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

Fin de semana con festivo, así que los futboleros tendrán sábado y domingo a puto gol, para luego descansar el lunes y esperar los amistosos de selecciones en la fecha Fifa.

En Inglaterra se jugarán los cuartos de final de la Copa FA, con la obligación de Chelsea y Manchester United después de salir eliminados en la Champions. El United enfrentará al Brighton, donde juega José Izquierdo.



Estos son los partidos que no se pueden perder el fin de semana:



Sábado 17 de marzo



Manchester United vs. Brighton & Hove Albion

La obligación que tiene el United podría ser aprovechada por Izquierdo y su equipo. Juegan a las 2:45 p.m. y el extremo colombiano tiene una linda oportunidad de figurar.



América vs. Toluca

Gran partido en México: las águilas están invictas y reciben en el estadio Azteca a Fernando Uribe y Luis Quiñones, atacantes del Toluca. Sin embargo, el del gran momento es el compatriota Matheus Uribe. Partido atractivo, a partir de las 10 de la noche.



Domingo 18 de marzo



Sampdoria vs. Inter

A las 6:30 a.m. se jugará el partido más importante de la fecha en Italia. La ‘samp’ es séptima en la tabla, a tres puntos del último puesto que da cupos internacionales; mientras que Inter es quinto y sabe que un triunfo lo podría llevar a los tiquetes directos de Champions.



Leicester City vs. Chelsea

En los cuartos de final de Copa FA, el Leicester se quiere acordar de sus épocas doradas, recientes además, y eliminar al Chelsea en esta competición. Juegan a las 11:30 a.m.



Villarreal vs. Atlético de Madrid

Buen partido a las 12:30 p.m., entre el último equipo con cupo a Europa League y el segundo de la Liga de España, que justamente está yendo a Champions en la próxima temporada. Carlos Bacca espera anotarle al equipo con mejor defensa del campeonato.



Real Madrid vs. Girona

A las 2:45 p.m. continúa la Liga ibérica con otro partido en el que ambos equipos tienen sus sueños de clasificar a copas. Madrid sigue en ascenso y se mantiene tercero, con ganas de acercarse al Atlético que es segundo; y Girona, de campaña loable, va por un triunfo al Bernabéu que lo meta en el puesto del Villarreal, si el submarino cayera.



Marsella vs. Lyon

Detrás del poderoso PSG y del Mónaco, siguen estos equipos en la tabla. La lucha de dos históricos es por el tercer puesto, que es la última posibilidad de ir a la próxima Champions. Buen juego a las 3 de la tarde.



Junior vs. Millonarios

El partido de la fecha en Colombia se juega en el estadio Metropolitano, desde las 5:15 p.m. Ambos equipos están en Copa Libertadores, y seguramente pondrán lo mejor de su plantel para ir por 3 puntos.



Redacción Futbolred