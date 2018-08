Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Lindo fin de semana, con festivo incluido y mucho fútbol. Europa sigue destapando sus cartas y es así como arrancan las ligas de Italia y España, con la expectativa de ver a grandes figuras y el estreno de Cristiano Ronaldo con la Juventus.



En Colombia las cosas también son llamativas, pues hay dos clásicos de la talla de América-Nacional y Millonarios-Cali. Además, Francia e Inglaterra también están en la parrilla de juegos interesantes.



Aquí una selección de partidos recomendados para sábado, domingo y lunes festivo.



Sábado 18 de agosto

11:00 a.m.: Chievo vs. Juventus

En la primera jornada de la Serie A, todos esperan ver al actual campeón y su flamante fichaje: Cristiano Ronaldo. También se espera que actúe el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y que la vecchia signora tenga un buen inicio de torneo.



11:30 a.m.: Chelsea vs. Arsenal

Clásico en Londres. Los ‘blues’ juegan en su casa, pero los ‘gunners’ tuvieron un decepcionante debut en la Premier, de la mano de Unai Emery, y están en deuda con sus aficionados.



1:00 p.m.: Mónaco vs. Lille

Falcao García arrancó la temporada de la Ligue 1 con gol y asistencia. Esta vez juega en su estadio y promete seguir rugiendo en Francia. Al frente, un equipo que también ganó en la primera jornada y sueña con pelear desde el comienzo por un cupo a torneos continentales.



1:15 p.m.: Villarreal vs. Real Sociedad

Duelo de equipos que son habituales animadores de la Liga de España en la mitad de la tabla y que aspiran a clasificar a la Europa League y a complicar a clubes de mejor nómina y más peso histórico. Compromiso parejo para el comienzo.



3:15 p.m.: Barcelona vs. Alavés

Después de ganar la Supercopa de España, el cuadro culé espera sacar sus primeros 3 puntos en el Camp Nou en la defensa del título de la Liga de España. En Alavés podría actuar el colombiano Daniel Torres.



5:30 p.m.: América de Cali vs. Atlético Nacional

¡Hay clásico en el Pascual! A pesar de que ambos equipos no están en su mejor momento en la tabla de posiciones, este derbi entre vallecaucanos y antioqueños siempre va a motivar a sus aficionados.



Domingo 19 de agosto

10:00 a.m.: Brighton & Hove Albion vs. Manchester United

José Heriberto Izquierdo y sus compañeros se presentan ante su afición. Reciben a uno de los candidatos de la temporada, que llega con aparentes problemas entre José Mourinho y Paul Pogba. Como siempre, la lucha del débil contra el fuerte es muy atractiva.



5:15 p.m.: Millonarios vs. Cali

Es uno de los partidos de más tradición en el fútbol colombiano. Los albiazules llegan motivados al clasificar en Copa Suramericana, pero al frente está el cuadro azucarero en buen momento y practicando un fútbol ordenado y agresivo.



Lunes 20 de agosto

1:00 p.m.: Valencia vs. Atlético de Madrid

Jeison Murillo y Santiago Arias, amigos desde las selecciones juveniles de Colombia, esperan saludarse y enfrentarse en este buen partido. El equipo ‘ché’ se reforzó bien y quiere dar un golpe de autoridad frente a los colchoneros.



2:00 p.m.: Crystal Palace vs. Liverpool

Inglaterra cierra la segunda jornada con el duelo de dos equipos que ganaron en la primera fecha. Sin embargo, el favorito en el partido es el Liverpool, que sigue teniendo en racha a Salah y Mané.