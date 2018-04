Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana hay fútbol ‘para dar y convidar’. Sin embargo, no todos los partidos se pueden disfrutar, sea porque coinciden o porque no atraen al público, por más futbolero que sea. Sin embargo, hay juego imperdibles, que podrían definir incluso títulos.

Aquí una selección de partidos recomendados para sábado y domingo.



Sábado 7 de abril



6:30 a.m.: Everton vs. Liverpool

El clásico de la ciudad es uno de los más importantes en Inglaterra. El interesado en ganar es Liverpool, pues si suma los 3 puntos y pierde el Manchester United, quedará segundo y escolta del City, que se coronaría campeón.



8:30 a.m.: Augsburgo vs. Bayern Múnich

El equipo donde juega James Rodríguez quiere coronarse anticipadamente como campeón de la Bundesliga alemana. ¿Cómo lo hace? Sumando, así sea un punto, y así ya se haría inalcanzable.



11:30 a.m.: Manchester City vs. Manchester United

El equipo de Pep Guardiola sabe que gana y se corona campeón. Así que José Mourinho no querrá ser humillado con los ‘red devils’.



Domingo 8 de abril



12:00 M.: Toluca vs. Tigres

Los diablos rojos son líderes en México, pero reciben al tercero que es un equipo de gran nómina. Pero ojo, que en Toluca están en vena goleadora los colombianos Fernando Uribe y Luis Quiñones.



9:15 a.m.: Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Se enfrentan el tercero y el segundo de la Liga de España. Ambos equipos ganaron entre semana en Champions y Europa League, respectivamente. El colchonero quiere acabar con el buen momento del merengue.



5:15 p.m.: Atlético Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín

El derbi antioqueño trae al verde como líder de la Liga colombiana, pero al DIM con las ganas de quitarle la punta. Dos equipos en buen nivel, en la fecha 13.



Redacción Futbolred