Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

La primera semana de abril trae la emoción que dará el inicio de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City o Bayern Múnich estarán en escena en el mejor torneo de clubes del planeta.

Además, la Copa Libertadores volverá a competencia y tres clubes colombianos tendrán partidos importantes: Nacional visita al Bolívar en la altura de La Paz; Santa Fe estará en el Monumental para enfrentar a River Plate; mientras que Junior visitará La Bombonera y enfrentará al histórico Boca Juniors.



Estos son los 42 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.





Lunes, 2 de abril



2:00 p.m.: Getafe vs. Real Betis (Liga de España).



4:00 p.m.: Orsomarso vs. Atlético FC (Torneo de Ascenso de Colombia).



6:00 p.m.: Bogotá FC vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:00 p.m.: Real Santander vs. Deportes Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Envigado vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).





Martes, 3 de abril



11:30 a.m.: Atalanta vs. Sampdoria (Liga de Italia).



11:30 a.m.: Genoa vs. Cagliari (Liga de Italia).



11:30 a.m.: Udinese vs. Fiorentina (Liga de Italia).



1:45 p.m.: Juventus vs. Real Madrid (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, ida-).



1:45 p.m.: Sevilla vs. Bayern Múnich (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, ida-).



5:15 p.m.: Libertad vs. The Strongest (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Real Garcilaso vs. Nacional de Montevideo (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Palmeiras vs. Alianza Lima (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Universidad de Chile vs. Racing de Avellaneda (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Cortuluá vs. Cúcuta (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 4 de abril



10:00 a.m.: Benevento vs. Hellas Verona (Liga de Italia).



11:30 a.m.: AC Milan vs. Inter (Liga de Italia).



11:30 a.m.: Chievo Verona vs. Sassuolo (Liga de Italia).



11:30 a.m.: Torino vs. Crotone (Liga de Italia).



11: 45 a.m.: Rennes vs. Mónaco (Liga de Francia).



1:45 p.m.: Barcelona vs. Roma (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, ida-).



1:45 p.m.: Liverpool vs. Manchester City (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, ida-).



5:15 p.m.: Gremio vs. Monagas (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Peñarol vs. Atlético Tucumán (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Cruzeiro vs. Vasco da Gama (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Boca Juniors vs. Atlético Junior (Copa Libertadores).





Jueves, 5 de abril



2:05 p.m.: Arsenal vs. CSKA Moscú (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, ida-).



2:05 p.m.: Atlético de Madrid vs. Sporting Lisboa (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, ida-).



2:05 p.m.: Lazio vs. Salzburgo (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, ida-).



2:05 p.m.: Leipzig vs. Marsella (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, ida-).



5:15 p.m.: River Plate vs. Santa Fe (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Colo Colo vs. Delfín (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Santa Fe vs. Deportivo Pasto (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Bolívar vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Estudiantes de La Plata vs. Santos (Copa Libertadores).



Viernes, 6 de abril



1:30 p.m.: Hannover 96 vs. Werder Bremen (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Saint-Etienne vs. Paris Saint Germain (Liga de Francia).



2:00 p.m.: La Coruña vs. Málaga (Liga de España).



6:00 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Envigado (Liga de Colombia).



8:00 p.m.: Patriotas vs. Deportivo Cali (Liga de Colombia).



7:00 p.m.: Puebla vs. Pachuca (Liga de México).



9:00 p.m.: Tijuana vs. Atlas (Liga de México).



