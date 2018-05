Estos son los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

Aunque varias de las ligas más importantes de Europa tienen ya a sus campeones definidos, aún quedan duelos importantes que vale la pena ver. Aquí, una selección:

Sábado 5 de mayo



Juventus vs. Bologna

1:45 p.m.

No será un clásico, pero es clave para Juventus no resbalar para asegurar el título del Calcio (tiene 88 puntos) y no darle vida a Nápoles (84).



Villarreal vs. Valencia

1:45 p.m.

El local necesita asegurar su presencia en la Europa League y el visitante su cupo directo a la próxima Champions.



Domingo 6 de mayo



Nápoles vs. Torino

8:00 a.m.

De no ser porque los locales quieren seguir al acecho de Juventus, sería un duelo más del Calcio. Pero son sólo 4 puntos, hay que intentarlo…



Chelsea vs. Liverpool

10:30 a.m.

Será la ocasión de los ‘blues’ de permanecer en puestos europeos y de los rojos de empezar a preparar el asalto al título de la Champions.



Barcelona vs. Real Madrid

1:45 p.m.

El llamado ‘clásico mundial’ tiene mucho menos brillo con el título liguero que ya ganaron los locales y la promesa de Real Madrid de no hacer el pasillo. Pero es el clásico por excelencia y hay que verlo.



Santa Fe vs. Millonarios

6:00 p.m.

Vuelve el clásico capitalino y con un ingrediente adicional: los rojos pueden sacarse una espina clavada desde diciembre pasado pues una victoria sacaría a los azules de los cuartos de final de la Liga.