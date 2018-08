Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Buenos partidos para este fin de semana. Desde este viernes, con el arranque de la Bundesliga en Alemania, y ojalá con presencia de James Rodríguez, arranca una serie de partidos que no hay que perderse. En Colombia hay dos partidos recomendados, pues se siguen enfrentando los más tradicionales equipos en clásicos candentes.



El Viejo Continente tendrá compromisos muy interesantes en Inglaterra, Italia y España. La Premier contará con un clásico en Londres; la Serie A espera por el debut de Cristiano Ronaldo en casa de Juventus; mientras que en la Liga de España habrá duelo de colombianos.



Aquí una selección de partidos recomendados para viernes, sábado y domingo.



Viernes 24 de agosto



1:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Hoffenheim

El primer partido de la Bundesliga alemana 2018-2019 tendrá al actual campeón, que estrena a Niko Kovac como entrenador. Y también se espera que James Rodríguez tenga sus primeros minutos de la campaña, pues tuvo una accidentada pretemporada.



8:00 p.m.: Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera

Jorge Almirón ya pagó su castigo y podrá volver al banquillo técnico de los verdolagas, que han venido ganando partidos y recuperado terreno. El cuadro de Barrancabermeja espera, sin embargo, dar la sorpresa y volver a poner en problemas al entrenador argentino.



Sábado 25 de agosto



9:00 a.m.: Arsenal vs. West Ham

Clásico en Londres. Los ‘gunners’ y los ‘hammers’ no comenzaron de la mejor manera la Premier League, pues han perdido sus dos primeros partidos y llegan en el fondo de la tabla de posiciones. En el West Ham, el técnico Manuel Pellegrini anunció cambios en la nómina, así que Carlos Sánchez se ilusiona con ser titular.



11:00 a.m.: Juventus vs. Lazio

Primer juego en Serie A de la vecchia signora en Turín. Allí todos esperan ver en todo su esplendor a Cristiano Ronaldo, quien todavía no ha anotado con su nuevo equipo; al frente, Lazio perdió en su casa y querrá sacudirse dando una sorpresa como visitante.



11:30 a.m.: Liverpool vs. Brighton & Hove Albion

El cuadro rojo inició la Premier arrollando a sus rivales y es uno de los seis equipos que suman dos victorias en el primer par de fechas que se han disputado. Pero ojo, que al frente estará un Brighton con el pecho inflado, pues viene de derrotar al Manchester United. En las gaviotas podría estar José Heriberto Izquierdo.



1:00 p.m.: Benfica vs. Sporting

La tercera jornada de la Liga de Portugal presentará su primer clásico entre grandes. Y servirá para empezar a desequilibrar la balanza, pues tanto Benfica como Sporting (además de Porto) ya llevan 6 puntos en su carrera por coronarse a final de temporada.



1:30 p.m.: Nápoles vs. Milan

No se sabe si David Ospina será titular, pero lo que sí es cierto es que el estadio San Paolo vivirá una fiesta con su equipo, que viene de ganar de visitante a la Lazio y tendrá su primer juego como local frente a uno de sus más acérrimos rivales. El ‘rossonero’ no jugó en la primera fecha y querrá estrenarse con un triunfo.



6:00 p.m.: América de Cali vs. Millonarios

Otro de los duelos regionales más reconocidos en el fútbol colombiano. Los albiazules esperan aprovechar el mal momento escarlata, que llegará a El Campín con técnico interino y una necesidad de sumar en la capital.



8:00 p.m.: Junior vs. Medellín

Tiburones y poderosos cierran la jornada de sábado en la Liga colombiana. En Junior hubo una semana agitada, por la actualidad de Jarlan Barrera y problemas de Teófilo Gutiérrez; pero vuelve al Metropolitano y desea vivir la fiesta venciendo al DIM, que no es un visitante fácil.



Domingo 26 de agosto



1:15 p.m.: Sevilla vs. Villarreal

Se espera que los colombianos Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca, en sus respectivos equipos, sean protagonistas en un partido muy parejo, entre dos clubes que luchan siempre por estar en los primeros puestos.