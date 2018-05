Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Vamos por la mitad del mes de mayo y el fútbol empieza a finalizar en sus países, como lo fue en Inglaterra. Previos al Mundial de Rusia, la Copa Libertadores y algunos torneos locales estarán finalizando sus rondas en estas semanas.



Para esta semana, FUTBOLRED le recomienda 17 partidos, entre ellos la final de la Europa League, para que no deje pasar la emoción del fútbol durante estos cinco días con lunes festivo.

Lunes 14 de mayo



1:00 p.m.: Santa Fe vs Cortuluá (Liga Femenina)



3:15 p.m.: América vs. Patriotas (Liga Femenina)



5:00 p.m.: Rosario Central vs. Estudiantes (Liga de Argentina)



7:15 p.m.: River Plate vs. San Lorenzo (Liga de Argentina)



Martes 15 de mayo



5:15 p.m.: Defensor Sporting vs. Cerro Porteño (Copa Libertadores)



5:15 p.m.: Delfín vs. Atlético Nacional (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: Colo Colo vs. Bolívar (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: Monagas vs. Gremio (Copa Libertadores)



Miércoles 16 de mayo



1:45 p.m.: Marsella vs. Atlético de Madrid (final de Europa League)



7:45 p.m.: Boca Juniors vs. Alianza Lima (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Flamengo vs. Emelec (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Palmeiras vs. Junior (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Atlético Parananese vs. Cruzeiro (Copa de Brasil)



Jueves 17 de mayo



5:15 p.m.: Peñarol vs. The Strongest (Copa Libertadores)



5:15 p.m.: Libertad vs. Atlético Tucumán (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: Millonarios vs. Independiente (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: Deportivo Lara vs. Corinthians (Copa Libertadores)



Viernes 18 de mayo



No hay partidos recomendados para este día.