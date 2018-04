Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Se está despidiendo abril y los campeonatos en el mundo están llegando a su desenlace. Sin duda que esta semana el protagonismo se lo vuelve a llevar la Liga de Campeones de Europa. Que tendrá los dos primeros ‘rounds’ de las semifinales; asimismo pasará con la Europa League.

El fútbol colombiano, por su parte, se pondrá al día con los partidos pendientes en el calendario; pero tres clubes de nuestro país tendrán además que jugar Copa Libertadores y cumplir en la Liga: Santa Fe, Junior y Nacional.





Estos son los 34 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.





Lunes, 23 de abril



1:30 p.m.: Genoa vs. Hellas Verona (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Everton vs. Newcastle United (Liga de Inglaterra).



2:00 p.m.: Athletic de Bilbao vs. Levante (Liga de España).



2:00 p.m.: Porto vs. Vitoria Setúbal (Liga de Portugal).



6:00 p.m.: Real Santander vs. Cúcuta (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Pasto vs. Chicó (Liga de Colombia).





Martes, 24 de abril



1:45 p.m.: Liverpool vs. Roma (Liga de Campeones de Europa -semifinal, ida-).



5:15 p.m.: Deportivo Lara vs. Millonarios (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Bolívar (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Santos vs. Estudiantes de La Plata (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Atlético FC vs. Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 25 de abril



1:45 p.m.: Bayern Múnich vs. Real Madrid (Liga de Campeones de Europa -semifinal, ida-).



5:15 p.m.: Atlético Tucumán vs. The Strongest (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Nacional de Uruguay vs. Real Garcilaso (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Atlético Huila vs. Jaguares de Córdoba (Liga de Colombia).



7:45 p.m.: Santa Fe vs. Flamengo (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Monagas vs. Defensor Sporting (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Boca Juniors vs. Palmeiras (Copa Libertadores).



8:00 p.m.: Junior vs. Atlético Nacional (Liga de Colombia).



Jueves, 26 de abril



2:05 p.m.: Arsenal vs. Atlético de Madrid (Liga de Clubes de Europa -semifinal, ida-).



2:05 p.m.: Marsella vs. Salzburgo (Liga de Clubes de Europa -semifinal, ida-).



5:15 p.m.: River Plate vs. Emelec (Copa Libertadores).



5:15 p.m.: Cruzeiro vs. Universidad de Chile (Copa Libertadores).



6:00 p.m.: Equidad vs. Santa Fe (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Vasco da Gama vs. Racing de Avellaneda (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Junior vs. Alianza Lima (Copa Libertadores).



7:30 p.m.: Peñarol vs. Libertad (Copa Libertadores).



8:00 p.m.: América de Cali vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).



Viernes, 27 de abril



1:30 p.m.: Hoffenheim vs. Hannover 96 (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Montpellier vs. Saint-Etienne (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Levante vs. Sevilla (Liga de España).



7:00 p.m.: Morelia vs. Necaxa (Liga de México).



8:00 p.m.: Deportivo Cali vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: Tijuana vs. Toluca (Liga de México).