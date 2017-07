Nouri sufre 'lesiones cerebrales graves y permanentes', confirmó Ajax

"Ajax siente una gran tristeza por la noticia según la cual 'Appie' Nouri fue diagnosticado con lesiones cerebrales graves y permanentes. Nuestros pensamientos y oraciones se dirigen a él y a su familia en estos difíciles momentos", dijo el Ajax en su cuenta oficial de Twitter.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage... (1/2) #StayStrongAppie

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie