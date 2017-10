'No se si merezco el premio, si me lo dieron fue por algo': Zidane

0







El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que recibió este lunes en Londres el premio 'The Best' de la Fifa a mejor entrenador de la temporada, reconoció que no sabe si se merece el reconocimiento, aunque consideró que si se lo han dado "es por algo".

"No sé si me lo merezco pero lo acepto. Si me lo han dado es por algo con todos los entrenadores que hay en el mundo", explicó el francés tras la gala en zona mixta.

El galardón "significa mucho" y supone "una alegría" para él "porque uno lo que quiere es conseguir trofeos. Está en el ADN de este club conseguir cosas y siempre quieres ganar títulos aquí".

Para el DT francés, en el equipo merengue hay mucho talento "pero también mucho trabajo detrás y después de ganar la Champions y la Liga hay que felicitar a todos los jugadores".

Agradeció a su actual club que le haya dado la oportunidad de entrenar, un trabajo en el que disfruta "todos los días" con una plantilla "a la que hay que felicitar" por su trabajo y por el hecho de que cinco de sus integrantes -Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo- hayan sido incluidos en el Once Ideal de 2017 de la Fifa.

El entrenador, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea), después de la que fue una campaña inmejorable, en la que el Real Madrid ganó La Liga, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa.

Zidane sucede en la lista de ganadores al transalpino Claudio Ranieri, ahora en las filas del Nantes, quien hace dos años guio contra todo pronóstico al modesto Leicester City al título de la Premier League.

