Neymar y Piqué recordaron la lesión que le hizo Zuñiga al brasileño

0







Actualizado hace 2 horas

En una entrevista de Neymar y Gerard Piqué para el portal ‘Player’s Tribune’, los ex compañeros en el Barcelona recordaron la lesión que sufrió el brasileño en el Munidal del 2014, razón por la que no pudo jugar en la semifinal que perdió su país por 1-7 contra Alemania. La preocuopación fue por un rodillazo de Camilo Zúñiga que pegó con la espalda del jugador, actualmente, del París Saint-Germain.

"Cuando me choca (Zúñiga) siento una reacción detrás de la pierna. Me intento levantar pero me dolía mucho. Entraron los doctores y les dije que quería jugar igual porque quería hacer un gol. Pero no podía girar y no conseguía levantar las piernas", le dijo Neymar a Piqué.

Con detalles de lo grave que pudo haber sido la lesión en ese momento, el brasileño manifestaba que tenía miedo porque sabía que podía ser algo serio.

"No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio. Me dijeron: 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'", agregó Neymar.

Además, el español también le preguntó a su ex compañero por el Mundial de Rusia 2018. Le pidió que dijera las Selecciones favoritas para ganar el torneo del siguiente año.

“Creo que no solo Brasil es favorito, toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad, son favoritas. Somos Brasil, España, Argentina, Francia, Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las favoritas”, finalizó.

Redacción Futbolred