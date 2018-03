Murió Otoniel Quintana, histórico arquero colombiano con récord en la Liga

Este domingo en la mañana falleció, a los 71 años, el ex aquero, entrenador y preparador de arqueros, Otoniel Quintana, en su residencia en Padilla, Cauca, quien obtuvo el récord de imbatibilidad del fútbol colombiano con 1.024 minutos en 1971, con Millonarios.

Millonarios FC lamenta el fallecimiento de nuestro ex arquero Otoniel Quintana (Campeón azul en 1972 y poseedor del récord de imbatibilidad del FPC con 1.024 minutos) Paz en su tumba y fortaleza para su familia y seres queridos. QEPD pic.twitter.com/x0z2MFpkSt — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 18 de marzo de 2018

El ex arquero arrancó su carrera en el campeonato Nacional Juvenil del año 1963, allí fue reclutado por Millonarios. Además jugó en Atlético Nacional y Once Caldas; como asistente trabajo para el Tolima, la Selección Sub 17 en 1993, Real Cartagena, Millonarios y América de Cali.



Como jugador fue campeón con Millonarios en 1972, y con Atlético Nacional en 1976.



DEPORTES

EL TIEMPO